Кавани против ВАР: «Пусть лучше судьи ошибаются на поле, чем решает кто-то за компьютером. Они лишают футбол его сути, страсти. Вместо решения привнесли инструмент, который мы неверно используем»

Эдинсон Кавани высказался против ВАР.

В матче 3-го тура аргентинской лиги между « » и « », который завершился ничьей 0:0, арбитр встречи Эрнан Мастранджело отменил три гола с помощью ВАР в первом тайме. Два из них забили Эки Фернандес и за хозяев, а третий – Рамон Соса за гостей.

После игры Кавани высказался против использования ВАР.

«Это не из-за отмененного гола; я уже давно против ВАР. Футбол должен быть таким, каков он есть, мы часто делаем ошибки на поле, нужно давать судьям такую возможность, они тоже люди, могут как ошибаться, так и принимать правильные решения, как это всегда было.

Я предпочитаю, чтобы ошибались на поле в быстрой ситуации, чем когда кто-то за компьютером принимает решение, не находясь на месте [событий]. У нас недостаточно технологий, чтобы принимать определенные меры. Ты не можешь показать мне по ТВ изображение с нарисованной диагональной линией, где она проходит под моим коленом и выходит за моей спиной. Такие вещи ничего не дают и делают футбол скучным. Если у тебя есть кадр, который действительно показывает, что колено впереди, покажи его, опубликуй. Потому что показанные изображения не были ясными.

Они лишают футбол его сути, той страсти, что он вызывает. Начинают играть с кадрами; кадр раньше, кадр позже, линии нарисованы в ситуации, не дающей уверенности. Если у тебя есть кадр, который точно показывает, что колено впереди, покажи его.

Если вы собираетесь интерпретировать по-своему, оставьте судье возможность ошибаться или принимать правильные решения, как он считает справедливым, и все. Вместо того чтобы принести решение, они привнесли инструмент, который мы не смогли правильно использовать или не используем так, как должны. И это вредит футболу» – считает бывший нападающий « ».

Бэйл за отмену ВАР: «В замедленной съемке все выглядит намного хуже, чем в реальности. Предпочту фактор человеческой ошибки»