Кавани против ВАР: «Пусть лучше судьи ошибаются на поле, чем решает кто-то за компьютером. Они лишают футбол его сути, страсти. Вместо решения привнесли инструмент, который мы неверно используем»

Теги ПСЖ Эдинсон Кавани высшая лига Аргентина Бока Хуниорс судьи Наполи видеоповторы Тальерес Футбол

Эдинсон Кавани высказался против ВАР.

В матче 3-го тура аргентинской лиги между «Бока Хуниорс» и «Тальерес», который завершился ничьей 0:0, арбитр встречи Эрнан Мастранджело отменил три гола с помощью ВАР в первом тайме. Два из них забили Эки Фернандес и Эдинсон Кавани за хозяев, а третий – Рамон Соса за гостей.

После игры Кавани высказался против использования ВАР.

«Это не из-за отмененного гола; я уже давно против ВАР. Футбол должен быть таким, каков он есть, мы часто делаем ошибки на поле, нужно давать судьям такую возможность, они тоже люди, могут как ошибаться, так и принимать правильные решения, как это всегда было.

Я предпочитаю, чтобы ошибались на поле в быстрой ситуации, чем когда кто-то за компьютером принимает решение, не находясь на месте [событий]. У нас недостаточно технологий, чтобы принимать определенные меры. Ты не можешь показать мне по ТВ изображение с нарисованной диагональной линией, где она проходит под моим коленом и выходит за моей спиной. Такие вещи ничего не дают и делают футбол скучным. Если у тебя есть кадр, который действительно показывает, что колено впереди, покажи его, опубликуй. Потому что показанные изображения не были ясными.

Они лишают футбол его сути, той страсти, что он вызывает. Начинают играть с кадрами; кадр раньше, кадр позже, линии нарисованы в ситуации, не дающей уверенности. Если у тебя есть кадр, который точно показывает, что колено впереди, покажи его.

Если вы собираетесь интерпретировать по-своему, оставьте судье возможность ошибаться или принимать правильные решения, как он считает справедливым, и все. Вместо того чтобы принести решение, они привнесли инструмент, который мы не смогли правильно использовать или не используем так, как должны. И это вредит футболу» – считает бывший нападающий «ПСЖ».

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11 комментариев
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Да, конечно. Помню какая меня футбольная страсть одолевала, когда Эвребе игнорировал чистые пенальти в ворота Барселоны, особенно после удара Баллака на последних минутах. Вроде тогда у Пике рука была. Или когда не засчитали гол Лэмпарда в ворота Германии, что потом повлекло разгром англичан.
ВАР не идеален, но количество ошибок уменьшилось и это глупо отрицать
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Педро бьет, там целых ДВЕ руки этот слепошарый говорит все ок, играем. Хорошо хоть позвали к монитору, он и там правда этот суперчистейший пеналь рассматривал минуты две наверно) не надо мне такой страсти, знаете ка-что) вот где-где, а в России точно вар отменять противопоказано.
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А мне казалось, что за монитором так же сидят судьи, имеющие пыт работы в поле.
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страсть когда кто-то руками будет забивать, ага..
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Ответ Aristokrat_13
Да, конечно. Помню какая меня футбольная страсть одолевала, когда Эвребе игнорировал чистые пенальти в ворота Барселоны, особенно после удара Баллака на последних минутах. Вроде тогда у Пике рука была. Или когда не засчитали гол Лэмпарда в ворота Германии, что потом повлекло разгром англичан. ВАР не идеален, но количество ошибок уменьшилось и это глупо отрицать
Тут все зависит от того, за какую команду ты болеешь
Если за ту, которую особо и не засуживают, то вар тебе в кайф, а если за ту, которую, против котороц пограничные решения трактуются в большинстве случаев не в твою пользу, то вар ничего не изменил
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Ответ Aristokrat_13
Да, конечно. Помню какая меня футбольная страсть одолевала, когда Эвребе игнорировал чистые пенальти в ворота Барселоны, особенно после удара Баллака на последних минутах. Вроде тогда у Пике рука была. Или когда не засчитали гол Лэмпарда в ворота Германии, что потом повлекло разгром англичан. ВАР не идеален, но количество ошибок уменьшилось и это глупо отрицать
Ошибки уменьшились, но больше стало возможности управлять матчем. Или всё замечай или ничего. Если судья свистнул и дал жёлтую то ВАР не может вмешиваться. Судьи то же стали подстраиваться.
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Ответ Aristokrat_13
Да, конечно. Помню какая меня футбольная страсть одолевала, когда Эвребе игнорировал чистые пенальти в ворота Барселоны, особенно после удара Баллака на последних минутах. Вроде тогда у Пике рука была. Или когда не засчитали гол Лэмпарда в ворота Германии, что потом повлекло разгром англичан. ВАР не идеален, но количество ошибок уменьшилось и это глупо отрицать
Зато это давало эмоции .А сейчас что ? Гол забивали и сидишь ждешь решения вар несколько минут и потом эмоции уже вообще другие
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Ответ rigobersong
Рука Пике это следствие, а причина левейшее удаление Абидаля:) https://youtu.be/7GhMIhgumEk?si=m4VRmGpV6bKjNrfT Но и позорнейший гол реала с левейшего офсайда в финале ЛЧ:) https://youtu.be/YG4QHQoo_7s?si=TtEPzCmWWWGWCw5B Я уже не говорю о более ранних стадиях и сколько голов в Ла Лиги реал таких забил:))
Ну вот ввели вар…теперь все на своих местах
Барселона с лег костью выигрывает чемпионат и играет в финале ЛЧ, а судейский Реал вылетает в 1/8😂
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