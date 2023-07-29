Кавани заключил с «Бока Хуниорс» контракт до конца 2024 года, расторгнув договор с «Валенсией»

Теги Эдинсон Кавани Валенсия Ла Лига высшая лига Аргентина Бока Хуниорс трансферы Футбол

Эдинсон Кавани продолжит карьеру в «Бока Хуниорс».

Аргентинский клуб сообщил, что договорился с форвардом о заключении контракта сроком до декабря 2024 года.

Уругваец переходит в новую команду в качестве свободного агента. Сегодня он расторг договор с «Валенсией».

В 25 матчах прошлого розыгрыша Ла Лиги на счету Кавани 5 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистику можно изучить здесь.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсений Чернобаев
хороший вариант для Кавани. не знаю на счет игрового времени, но с командой и чемпионатом ему повезло. бока это одна из лучших команд южной Америки, Аргентины и вообще мира
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neclerque
Как же крут Кавани, легенда ПСЖ, никогда не был замешан в токсичных историях, пахарь за себя и того парня

Настоящий топ-футболист
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жаргал Шадапов
Ответ Арсений Чернобаев
хороший вариант для Кавани. не знаю на счет игрового времени, но с командой и чемпионатом ему повезло. бока это одна из лучших команд южной Америки, Аргентины и вообще мира
Не мира
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий