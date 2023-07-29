Кавани заключил с «Бока Хуниорс» контракт до конца 2024 года, расторгнув договор с «Валенсией»

Эдинсон Кавани продолжит карьеру в «Бока Хуниорс».

Аргентинский клуб сообщил, что договорился с форвардом о заключении контракта сроком до декабря 2024 года.

Уругваец переходит в новую команду в качестве свободного агента. Сегодня он расторг договор с «Валенсией».

В 25 матчах прошлого розыгрыша на счету 5 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистику можно изучить здесь.