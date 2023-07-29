Кавани заключил с «Бока Хуниорс» контракт до конца 2024 года, расторгнув договор с «Валенсией»
Эдинсон Кавани продолжит карьеру в «Бока Хуниорс».
Аргентинский клуб сообщил, что договорился с форвардом о заключении контракта сроком до декабря 2024 года.
Уругваец переходит в новую команду в качестве свободного агента. Сегодня он расторг договор с «Валенсией».
В 25 матчах прошлого розыгрыша Ла Лиги на счету Кавани 5 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистику можно изучить здесь.
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