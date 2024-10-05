Гвардиола об отказе АПЛ перенести начало следующего сезона, несмотря на клубный ЧМ: «Большое ей спасибо. В какой-то момент возникнет вопрос, что же нам делать, и у меня нет ответа»
Пеп Гвардиола недоволен отказом АПЛ перенести старт сезона-2025/26.
Чемпионат начнется через четыре недели после финала клубного чемпионата мира. Учитывая обязательный трехнедельный отпуск, у «горожан» может быть всего около 7 дней на подготовку к первому матчу Премьер-лиги.
«АПЛ не разрешила перенести первые две игры ради нашего восстановления – большое ей спасибо.
Она не станет переносить эти игры, так что в какой-то момент возникнет вопрос: «Ой, что же нам делать?» И у меня нет ответа, потому что я с таким прежде не сталкивался», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Daily Mail отмечает, что официального запроса на эту тему в адрес АПЛ, по всей видимости, не поступало.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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