Гвардиола об отказе АПЛ перенести начало следующего сезона, несмотря на клубный ЧМ: «Большое ей спасибо. В какой-то момент возникнет вопрос, что же нам делать, и у меня нет ответа»

Пеп Гвардиола недоволен отказом АПЛ перенести старт сезона-2025/26.

Чемпионат начнется через четыре недели после финала клубного чемпионата мира. Учитывая обязательный трехнедельный отпуск, у «горожан» может быть всего около 7 дней на подготовку к первому матчу Премьер-лиги.

«АПЛ не разрешила перенести первые две игры ради нашего восстановления – большое ей спасибо.

Она не станет переносить эти игры, так что в какой-то момент возникнет вопрос: «Ой, что же нам делать?» И у меня нет ответа, потому что я с таким прежде не сталкивался», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».

Daily Mail отмечает, что официального запроса на эту тему в адрес АПЛ , по всей видимости, не поступало.