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Пеп о том, что ФИФА хочет видеть сильнейших игроков на клубном ЧМ: «Это какие? Не понимаю. Я сам буду решать, кого использовать»

Пеп Гвардиола недоволен требованиями ФИФА в отношении клубного ЧМ.

ФИФА внесла ряд изменений в свои правила перед чемпионатом мира среди клубов, который пройдет летом 2025 года. Сообщается, что одно из таких правил гласит, что клубы должны играть своими «сильнейшими составами», чтобы обеспечить присутствие на турнире в США лучших игроков мира, таких как Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Харри Кейн.

Гвардиола заявил, что намерен руководить «Манчестер Сити» на турнире, несмотря на то, что его контракт истекает в середине соревнований, но возражает против идеи, что кто-то другой может повлиять на его планы по выбору игроков на матчи.

«Что такое самые сильные игроки? Это какие? Они будут говорить, какие игроки сильнее других? Я не понимаю.

Мы едем туда всем составом, мы приезжаем не на одну игру, правильно? Я не знаком с турниром прямо сейчас, но мы возьмем не 11 игроков. Мы возьмем весь состав.

Я не понимаю, какой игрок сильнее другого. Сильный подразумевает форму? Самый сильный игрок может находиться в очень плохой форме по многим причинам. Профессиональным, физическим, из-за травм и других нюансов. И я выберу других.

Они не будут говорить мне перед матчем, каких игроков использовать. Я буду решать сам», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoФИФА
logoПеп Гвардиола
logoчемпионат мира среди клубов
logoЭрлинг Холанд
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