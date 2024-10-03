Кроос раскритиковал новый клубный ЧМ: «В какой-то момент придется проснуться и начать немного больше думать об игроках и немного меньше – о деньгах»

Тони Кроос раскритиковал новый формат клубного чемпионата мира.

С 2025 года в турнире будут принимать участие 32 команды.

«Я не буду с интересом следить за ним. [Футбольным властям] в какой-то момент придется проснуться и начать немного больше думать об игроках и немного меньше – о деньгах.

[Проведение такого турнира] – это просто безответственно. Это будет плохой чемпионат мира. В какой-то момент игроки сломаются», – сказал бывший полузащитник «Реала » в подкасте Einfach mal Luppen.