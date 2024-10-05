Лукаку сказал не вызывать его в сборную Бельгии до 2025 года. Форвард хочет адаптироваться к «Наполи»
Ромелу Лукаку больше не сыграет за сборную Бельгии в этом году.
Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что форвард проинформировал Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию об отказе выступать за национальную команду до 2025-го.
31-летний футболист дал понять, что хочет сосредоточиться на выступлениях за «Наполи», ему нужно время на адаптацию к новому клубу.
Ранее сообщалось, что в Бельгии надеются на возвращение Лукаку, а также Кевина де Брюйне до чемпионата мира 2026 года.
В этом году сборной предстоят матчи с Италией (дважды), Францией и Израилем.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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