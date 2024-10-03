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  • «Тедеско боится Лукаку, зная, какой авторитет у него в раздевалке. У Швеции была та же проблема с Ибрагимовичем». Журналист Тавольери о форварде «Наполи»
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«Тедеско боится Лукаку, зная, какой авторитет у него в раздевалке. У Швеции была та же проблема с Ибрагимовичем». Журналист Тавольери о форварде «Наполи»

У Ромелу Лукаку испортились отношения с Доменико Тедеско.

Об этом рассказал журналист Саша Тавольери.

Ранее стало известно, что Лукаку попросил тренерский штаб сборной Бельгии не вызывать его на матчи в октябре. При этом форвард «Наполи» намерен продолжать карьеру в сборной.

«Тедеско боится Лукаку, хотя он и тренер. Он знает, каким авторитетом обладает бельгиец в раздевалке. Он не будет играть, если не захочет.

В Бельгии существует проблема с подбором футболистов. Есть золотое поколение, которое не подчиняется тренеру. Есть сомнения относительно будущего. Лукаку действительно очень любит свою страну, особенно это касается его отношений с болельщиками. Если вы не знаете Лукаку, то не сможете понять его характер. Он очень добрый. Он готов отдать все ради своей страны, но отношения с Тедеско не самые лучшие.

Лукаку очень важен для Бельгии. Никто не может позволить себе не вызвать его в сборную. У шведов была такая же проблема со Златаном Ибрагимовичем. Тедеско – молодой тренер, и для него это сложная ситуация», – сказал Тавольери в эфире радио CRC.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Area Napoli
logoЗлатан Ибрагимович
logoсерия А Италия
logoСборная Бельгии по футболу
logoНаполи
logoСборная Швеции по футболу
logoРомелу Лукаку
logoДоменико Тедеско
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