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  • «Я сейчас лучше де Лигта, хотя у меня 20 кг лишнего веса и проблемы с голеностопом». Экс-игрок «Болтона» Уитер о защитнике «МЮ»
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«Я сейчас лучше де Лигта, хотя у меня 20 кг лишнего веса и проблемы с голеностопом». Экс-игрок «Болтона» Уитер о защитнике «МЮ»

Дэвид Уитер раскритиковал игру Маттейса де Лигта за «Манчестер Юнайтед».

«Я сейчас лучше, чем де Лигт, хотя у меня 20 килограмм лишнего веса и проблемы с голеностопом», – написал в соцсетях бывший защитник «Мидлсбро» и «Болтона», сыгравший более 100 матчей в АПЛ

Позднее один из болельщиков «Болтона» в комментариях обратился к Уитеру, написав, что игрок имел лишний вес даже на пике своей карьеры. 37-летний экс-защитник ответил на этот комментарий.

«Мне не нужно было двигаться, потому что я всегда находился в правильной позиции», – написал Уитер.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Daily Mail
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