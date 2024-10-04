«Я сейчас лучше де Лигта, хотя у меня 20 кг лишнего веса и проблемы с голеностопом». Экс-игрок «Болтона» Уитер о защитнике «МЮ»

Дэвид Уитер раскритиковал игру Маттейса де Лигта за «Манчестер Юнайтед».

«Я сейчас лучше, чем де Лигт , хотя у меня 20 килограмм лишнего веса и проблемы с голеностопом», – написал в соцсетях бывший защитник «Мидлсбро » и «Болтона», сыгравший более 100 матчей в АПЛ .

Позднее один из болельщиков «Болтона » в комментариях обратился к Уитеру, написав, что игрок имел лишний вес даже на пике своей карьеры. 37-летний экс-защитник ответил на этот комментарий.

«Мне не нужно было двигаться, потому что я всегда находился в правильной позиции», – написал Уитер.