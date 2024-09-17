У Гарначо 2+2 в матче с «Барнсли» в Кубке лиги. Хавбек «МЮ» дважды ассистировал Рэшфорду
Алехандро Гарначо набрал 4 (2+2) очка в матче Кубка лиги.
«МЮ» обыгрывает «Барнсли» в третьем раунде Кубка английской лиги (5:0, второй тайм).
На счету Гарначо дубль и две голевые передачи – обе на Маркуса Рэшфорда.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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