Гюндоган о «Ман Сити»: «Пеп – дирижер оркестра, управляет всем, гоняет нас по-прежнему»

Илкай Гюндоган рассказал о возвращении в «Манчестер Сити» из «Барселоны».

Прошлый сезон хавбек провел в каталонском клубе после семи сезонов в Манчестере.

«Можно сказать, что это легко, потому что я возвращаюсь в среду, которую хорошо знаю. Людей, проект, стиль игры. Пеп по-прежнему дирижер этого оркестра, тот, кто управляет всем и гоняет нас. Все так же.

Но с другой стороны, я ушел, понимаете? И вы знаете, как это бывает, когда уходишь и возвращаешься. Не удивляйтесь, если что-то изменилось, если динамика стала другой.

Нужно заново адаптироваться и, возможно, найти свою роль. Все меняется, время прошло. Нужно снова влиться в команду. Футбол – это не про индивидуальности и тебя лично, это про команду.

Очевидно, что это вызов. Нельзя просто прийти и расслабиться, наслаждаясь тем, что сделал в прошлом. Ты хочешь снова проявить себя», – сказал хавбек «Манчестер Сити ».