Гвардиола о Гюндогане: «Матч против «Ньюкасла» – один из худших, что я видел от него за 8-9 лет. Такое случается. Против «Слована» Илкай сыграл на уровне»

Пеп Гвардиола поделился мнением об игре Илкая Гюндогана.

Полузащитник «Манчестер Сити» забил гол в ворота «Слована » (4:0) в матче второго тура Лиги чемпионов .

«Да, в этом матче Илкай сыграл на том уровне, на котором, как мы знаем, он может играть.

Его игра против «Ньюкасла » была не очень-то хорошей, одна из худших, которые я когда-либо видел от него за последние восемь или девять лет, но такое случается.

Дело в ритме – ему нужно играть. Он показывает умную игру на позиции опорного полузащитника.

Помимо забитого мяча, он провел фантастический матч», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола.