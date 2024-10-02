Гвардиола о Гюндогане: «Матч против «Ньюкасла» – один из худших, что я видел от него за 8-9 лет. Такое случается. Против «Слована» Илкай сыграл на уровне»
Пеп Гвардиола поделился мнением об игре Илкая Гюндогана.
Полузащитник «Манчестер Сити» забил гол в ворота «Слована» (4:0) в матче второго тура Лиги чемпионов.
«Да, в этом матче Илкай сыграл на том уровне, на котором, как мы знаем, он может играть.
Его игра против «Ньюкасла» была не очень-то хорошей, одна из худших, которые я когда-либо видел от него за последние восемь или девять лет, но такое случается.
Дело в ритме – ему нужно играть. Он показывает умную игру на позиции опорного полузащитника.
Помимо забитого мяча, он провел фантастический матч», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal.com
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