Рюдигер о Холанде: «Зверь, не знаю, что он ест, но его мощь... Вау! Только ван Дейк и Салиба могут с ним тягаться. Ну и я»

Антонио Рюдигер выразил восхищение игрой Эрлинга Холанда.

«Думаю, я защитник старой школы, который любит вступать в единоборства с такими нападающими, как он.

Этот парень – зверь. Не знаю, что он ест или что делает, но... Вау! Его мощь... Когда я вижу его голы, сразу понимаешь, что если подача идет на дальнюю штангу, его не победить. Это зверь. Безумие.

Он не забил нам (в 1/4 финала Лиги чемпионов – Спортс’‘), но попал в перекладину. К такому игроку сложно подготовиться. Ты должен быть готов к физической борьбе и не оставлять много пространства за спиной, потому что он опасен и там. Если бежать с ним наперегонки, это может быть трудно. Когда он выставляет руку...

Мало кто может сравниться с ним физически. Только Вирджил ван Дейк и Салиба могут с ним тягаться. Ну и я... Я просто сделал свою работу», – сказал смеясь защитник «Реала ».

Рюдигер назвал Бензема лучшим партнером, а Агуэро самым сложным соперником: «Мог бы сказать Месси или Роналду, но они с другой планеты, выберу обычных людей»