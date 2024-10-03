Губерниев о Дзюбе: «Лидер рубрики «Помнят руки, помнят родимые». Он Кержакова обгонит по голам в истории российского футбола»
Дмитрий Губерниев назвал Артема Дзюбу лидером рубрики «Помнят руки».
– Артем Дзюба еще вернется в топ‑клуб?
– А он уже в топе, забивает и отдает в «Акроне». Еще Кержакова обгонит по голам в истории российского футбола, ему три штуки осталось.
Дзюба – лидер рубрики «Помнят руки, помнят родимые», – сказал ведущий и комментатор «Матч ТВ» Губерниев.
На данный момент лучшим бомбардиром в истории российского футбола является бывший нападающий «Зенита» и «Динамо» Александр Кержаков – на его счету 233 гола. Дзюба находится на второй строчке с 230 забитыми мячами.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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