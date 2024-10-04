«Арсенал» – фаворит ЛЧ по версии Goal после двух туров. «Ман Сити» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Бавария» – 6-я, «Барса» – 9-я, «ПСЖ» – 13-й

Goal назвал «Арсенал» фаворитом Лиги чемпионов после двух туров.

После двух матчей команда Микеля Артеты располагается на 13-м месте в общей таблице турнира. «Канониры» сыграли вничью (1:1) с «Аталантой» и обыграли «ПСЖ » (2:0).

Остальные фавориты Лиги чемпионов, по мнению Goal, на данный момент расположены так:

2. «Манчестер Сити »;

3. «Реал Мадрид »;

4. «Ливерпуль »;

5. «Интер »;

6. «Бавария »;

7. «Байер »;

8. «Ювентус »;

9. «Барселона »;

10. «Боруссия »;

...

13. «ПСЖ »;

14. «Атлетико »;

...

18. «Милан ».

«Боруссия» лидирует в ЛЧ после 2-го тура. «Брест» – 2-й. «Ливерпуль» – 5-й, «Ювентус» – 7-й, «Барселона» – 16-я, «Реал» – 17-й, «Милан» – 32-й из 36