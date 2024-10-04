«Арсенал» – фаворит ЛЧ по версии Goal после двух туров. «Ман Сити» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Бавария» – 6-я, «Барса» – 9-я, «ПСЖ» – 13-й
Goal назвал «Арсенал» фаворитом Лиги чемпионов после двух туров.
После двух матчей команда Микеля Артеты располагается на 13-м месте в общей таблице турнира. «Канониры» сыграли вничью (1:1) с «Аталантой» и обыграли «ПСЖ» (2:0).
Остальные фавориты Лиги чемпионов, по мнению Goal, на данный момент расположены так:
2. «Манчестер Сити»;
3. «Реал Мадрид»;
4. «Ливерпуль»;
5. «Интер»;
6. «Бавария»;
7. «Байер»;
8. «Ювентус»;
9. «Барселона»;
10. «Боруссия»;
...
13. «ПСЖ»;
14. «Атлетико»;
...
18. «Милан».
«Боруссия» лидирует в ЛЧ после 2-го тура. «Брест» – 2-й. «Ливерпуль» – 5-й, «Ювентус» – 7-й, «Барселона» – 16-я, «Реал» – 17-й, «Милан» – 32-й из 36
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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