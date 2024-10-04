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  • «Арсенал» – фаворит ЛЧ по версии Goal после двух туров. «Ман Сити» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Бавария» – 6-я, «Барса» – 9-я, «ПСЖ» – 13-й
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«Арсенал» – фаворит ЛЧ по версии Goal после двух туров. «Ман Сити» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Бавария» – 6-я, «Барса» – 9-я, «ПСЖ» – 13-й

Goal назвал «Арсенал» фаворитом Лиги чемпионов после двух туров.

После двух матчей команда Микеля Артеты располагается на 13-м месте в общей таблице турнира. «Канониры» сыграли вничью (1:1) с «Аталантой» и обыграли «ПСЖ» (2:0).

Остальные фавориты Лиги чемпионов, по мнению Goal, на данный момент расположены так:

2. «Манчестер Сити»;

3. «Реал Мадрид»;

4. «Ливерпуль»;

5. «Интер»;

6. «Бавария»;

7. «Байер»;

8. «Ювентус»;

9. «Барселона»;

10. «Боруссия»;

...

13. «ПСЖ»;

14. «Атлетико»;

...

18. «Милан».

«Боруссия» лидирует в ЛЧ после 2-го тура. «Брест» – 2-й. «Ливерпуль» – 5-й, «Ювентус» – 7-й, «Барселона» – 16-я, «Реал» – 17-й, «Милан» – 32-й из 36

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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