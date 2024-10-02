Ямаль, Кейн, Леау, Ло Чельсо и Тео – в сборной топ-5 лиг Европы за сентябрь от WhoScored

Два футболиста «Милана» попали в сборную пяти сильнейших лиг Европы за сентябрь.

Символическая команда была составлена WhoScored из футболистов с самыми высокими оценками на соответствующих позициях. В состав включены: – вратарь : Херонимо Рульи («Марсель », 7,83 балла); – защита : Жонатан Клосс («Ницца », 7,60), Дани Вивиан («Атлетик », 7,63), Ардиан Исмайли («Эмполи», 7,62), Тео Эрнандес («Милан», 7,93); – полузащита : Ламин Ямаль («Барселона», 8,21), Джовани Ло Чельсо («Бетис», 8,19), Дуайт Макнил («Эвертон», 8,02), Рафаэл Леау («Милан», 7,87); – нападение : Харри Кейн («Бавария», 8,35), Омар Мармуш («Айнтрахт», 8,87).