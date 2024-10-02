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Ямаль, Кейн, Леау, Ло Чельсо и Тео – в сборной топ-5 лиг Европы за сентябрь от WhoScored

Два футболиста «Милана» попали в сборную пяти сильнейших лиг Европы за сентябрь.

Символическая команда была составлена WhoScored из футболистов с самыми высокими оценками на соответствующих позициях.

В состав включены:

вратарь: Херонимо РульиМарсель», 7,83 балла);

защита: Жонатан КлоссНицца», 7,60), Дани Вивиан («Атлетик», 7,63), Ардиан Исмайли («Эмполи», 7,62), Тео Эрнандес («Милан», 7,93);

полузащита: Ламин Ямаль («Барселона», 8,21), Джовани Ло Чельсо («Бетис», 8,19), Дуайт Макнил («Эвертон», 8,02), Рафаэл Леау («Милан», 7,87);

нападение: Харри Кейн («Бавария», 8,35), Омар Мармуш («Айнтрахт», 8,87).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
logoБавария
logoАйнтрахт Франкфурт
logoМарсель
logoНицца
logoМилан
logoЭмполи
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoАтлетик
logoБетис
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
рейтинги
logoХарри Кейн
logoХеронимо Рульи
logoТео Эрнандес
logoДжовани Ло Чельсо
logoАрдиан Исмайли
logoРафаэл Леау
logoЖонатан Клосс
logoДуайт Макнил
logoДани Вивиан
logoОмар Мармуш
logoЛамин Ямаль
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