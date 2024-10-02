Ямаль, Кейн, Леау, Ло Чельсо и Тео – в сборной топ-5 лиг Европы за сентябрь от WhoScored
Два футболиста «Милана» попали в сборную пяти сильнейших лиг Европы за сентябрь.
Символическая команда была составлена WhoScored из футболистов с самыми высокими оценками на соответствующих позициях.
В состав включены:
– вратарь: Херонимо Рульи («Марсель», 7,83 балла);
– защита: Жонатан Клосс («Ницца», 7,60), Дани Вивиан («Атлетик», 7,63), Ардиан Исмайли («Эмполи», 7,62), Тео Эрнандес («Милан», 7,93);
– полузащита: Ламин Ямаль («Барселона», 8,21), Джовани Ло Чельсо («Бетис», 8,19), Дуайт Макнил («Эвертон», 8,02), Рафаэл Леау («Милан», 7,87);
– нападение: Харри Кейн («Бавария», 8,35), Омар Мармуш («Айнтрахт», 8,87).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
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