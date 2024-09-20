В «Барселоне» футболисты младше 21 года играют 22,6% времени – это лучший результат в топ-5 лиг Европы. «ПСЖ» на 17-м месте, «Бавария» – на 18-м, «МЮ» – на 21-м

Ни один клуб в топ-лигах Европы не выпускает молодых игроков чаще «Барселоны».

Согласно отчету Международного центра спортивных исследований, за последние три года 22,6% игрового времени в чемпионате «блауграна» предоставляла футболистам, которым еще не исполнился 21 год. Это лучший показатель среди клубов пяти сильнейших лиг Европы.

В топ-10 попали:

1. «Барселона » – 22,6% времени, задействовано 26 футболистов.

2. «Лион » – 20,7% времени, 15 футболистов.

3. «Гавр » – 16,8% времени, 21 футболист.

4. «Реймс» – 15,1% времени, 25 футболистов.

5. «Монпелье» – 14,6% времени, 14 футболистов.

6. «Жирона » – 14,2% времени, 23 футболиста.

7. «Валенсия » – 14,2% времени, 18 футболистов.

8. «Страсбур» – 13,8% времени, 21 футболист.

9. «Ренн» – 13,5% времени, 20 футболистов.

10. «Саутгемптон» – 12,1% времени, 16 футболистов.

У «Байера» и дортмундской «Боруссии» по 11,1% времени (14-15-е места), у «ПСЖ» – 10,3% (17-е место), у «Баварии» – 9,7% (18-е место), у «Манчестер Юнайтед» – 8,9% (21-е место).