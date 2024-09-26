Головин и «Монако» согласовали новый контракт на 5 лет (Иван Карпов)

Александр Головин договорился о продлении соглашения с «Монако».

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, новый контракт 28-летнего хавбека сборной России с монегасками рассчитан до лета 2029 года.

Прежний договор действовал до июня 2026-го. Головин выступает в «Монако » с сезона-2018/19.