Агент Барбоза о Головине: «Год назад было предложение из Германии, но он захотел остаться в «Монако». Ему хорошо платят, и он комфортно себя чувствует»

Агент Паулу Барбоза рассказал об интересе к Александру Головину в Германии.

– По какой причине Головин так и не дорос до уровня топ-клубов?

– Думаю, что ему хорошо платят в «Монако», и он комфортно себя чувствует в этом клубе.

Также Головин еще не получил то предложение, которое его может искусить. Если он хочет рискнуть и начать все с нуля, то необходимо принимать решение.

– К нему есть интерес в Европе?

– Год назад было предложение из Германии, но Головин захотел остаться в «Монако », – сказал Барбоза .

Ранее стало известно, что российский полузащитник продлил контракт с французским клубом на пять лет.