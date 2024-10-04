Агент Барбоза о Головине: «Год назад было предложение из Германии, но он захотел остаться в «Монако». Ему хорошо платят, и он комфортно себя чувствует»
Агент Паулу Барбоза рассказал об интересе к Александру Головину в Германии.
– По какой причине Головин так и не дорос до уровня топ-клубов?
– Думаю, что ему хорошо платят в «Монако», и он комфортно себя чувствует в этом клубе.
Также Головин еще не получил то предложение, которое его может искусить. Если он хочет рискнуть и начать все с нуля, то необходимо принимать решение.
– К нему есть интерес в Европе?
– Год назад было предложение из Германии, но Головин захотел остаться в «Монако», – сказал Барбоза.
Ранее стало известно, что российский полузащитник продлил контракт с французским клубом на пять лет.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости