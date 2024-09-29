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У Хвичи 3+2 в 6 матчах Серии А. Вингер «Наполи» забил «Монце»

Хвича Кварацхелия вновь забил за «Наполи».

Вингер отличился на 33-й минуте матча 6-го тура Серии А против «Монцы» после паса Скотта Мактоминея.

В 6 матчах нынешнего сезона на счету Хвичи 3 гола и 2 результативные передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoМонца
logoСкотт Мактоминей
logoХвича Кварацхелия
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