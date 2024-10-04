Веллитон: «Спартак», я люблю тебя, с удовольствием бы вернулся. Обожаю этот клуб, болельщиков, игроков. Мне очень хорошо в России»
Веллитон изъявил желание вернуться в «Спартак».
«Спартак», я люблю тебя. Каждый раз с огромнейшим удовольствием возвращаюсь в Москву. Это просто супер, просто вау.
Я обожаю этот клуб, этих болельщиков, этих парней, которые играют в команде. С удовольствием вернулся бы в «Спартак», мне очень хорошо здесь.
Мысли о российском паспорте? Да, я бы его сделал. Мне очень хорошо в России», – сказал бывший форвард «Спартака».
Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2012 год и трижды становился серебряным призером чемпионата России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский Спорт»
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