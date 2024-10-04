Веллитон: «Спартак», я люблю тебя, с удовольствием бы вернулся. Обожаю этот клуб, болельщиков, игроков. Мне очень хорошо в России»

Веллитон изъявил желание вернуться в «Спартак».

«Спартак », я люблю тебя. Каждый раз с огромнейшим удовольствием возвращаюсь в Москву. Это просто супер, просто вау.

Я обожаю этот клуб, этих болельщиков, этих парней, которые играют в команде. С удовольствием вернулся бы в «Спартак», мне очень хорошо здесь.

Мысли о российском паспорте? Да, я бы его сделал. Мне очень хорошо в России», – сказал бывший форвард «Спартака».

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2012 год и трижды становился серебряным призером чемпионата России.