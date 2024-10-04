Александр Кержаков: «Мое возвращение к работе в России возможно. Рассмотрю, если будет интересное предложение»
Александр Кержаков заявил, что готов тренировать в России.
– Конечно, мое возвращение к работе в России возможно. Если будет интересное предложение, то я с удовольствием его рассмотрю.
– Есть ли в планах постажироваться в иностранном клубе, как в «Севилье»?
– Все будет зависеть от моей занятости и возможностей. Если будет получаться, то обязательно, – сказал бывший форвард «Зенита» Кержаков.
Последним клубом Кержакова был казахстанский «Кайрат», который он покинул 3 сентября. Александр также работа кипрской «Кармиотиссе» и сербском «Спартаке» из Субботицы. Также тренировал «Нижний Новгород» и «Томь».
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