Александр Кержаков: «Мое возвращение к работе в России возможно. Рассмотрю, если будет интересное предложение»

Александр Кержаков заявил, что готов тренировать в России.

– Конечно, мое возвращение к работе в России возможно. Если будет интересное предложение, то я с удовольствием его рассмотрю.

– Есть ли в планах постажироваться в иностранном клубе, как в «Севилье»?

– Все будет зависеть от моей занятости и возможностей. Если будет получаться, то обязательно, – сказал бывший форвард «Зенита» Кержаков.

Последним клубом Кержакова был казахстанский «Кайрат», который он покинул 3 сентября. Александр также работа кипрской «Кармиотиссе» и сербском «Спартаке» из Субботицы. Также тренировал «Нижний Новгород» и «Томь».