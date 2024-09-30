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Играл ли в Первой лиге Пиняев? А Кержаков? Тест

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Первая лига – прекрасный турнир, в котором за все время поиграло достаточно классных команд. Но еще больше там было сильных игроков.

А помните, кто действительно выступал в Первой лиге? Пройдите тест и проверьте ваши знания. И не забывайте скачивать официальное приложение Первой лиги, чтобы быть в курсе главных новостей.

Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев, Григорий Сысоев

logoАлександр Кержаков
logoПервая лига
logoСергей Пиняев
Футбольная Национальная Лига
Футбольная Национальная Лига
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1 комментарий
>Вы – Евгений Алфимов Настоящая легенда Лучшей Лиги Мира
Составители решили понтануться знанием легенд первой лиги, но промазали. Он Алхимов
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