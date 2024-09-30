Играл ли в Первой лиге Пиняев? А Кержаков? Тест
Первая лига – прекрасный турнир, в котором за все время поиграло достаточно классных команд. Но еще больше там было сильных игроков.
А помните, кто действительно выступал в Первой лиге? Пройдите тест и проверьте ваши знания. И не забывайте скачивать официальное приложение Первой лиги, чтобы быть в курсе главных новостей.
Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев, Григорий Сысоев
Официальный блог Футбольной Национальной Лиги
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