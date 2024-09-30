Играл ли в Первой лиге Пиняев? А Кержаков? Тест

Первая лига – прекрасный турнир, в котором за все время поиграло достаточно классных команд. Но еще больше там было сильных игроков.

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Фото: РИА Новости /Михаил Куравлев, Григорий Сысоев