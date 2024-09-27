Футболиста мексиканского «Дорадос» отстранили на 3 месяца за жесткий подкат против соперника. Игрок «Атланте» получил двойной перелом голени
Игрока лиги Мексики отстранили на длительный срок за нанесение серьезной травмы.
Как передает ESPN, в матче между «Атланте» и «Дорадос» (4:0) 14 сентября защитник гостей Луис Руис совершил жесткий подкат против Кристиана Бермудеса. В результате хавбек «Атланте» получил переломы малоберцовой и большеберцовой костей, ему потребовалась операция.
По итогам эпизода Руис получил прямую красную карточку и впоследствии был дисквалифицирован на 4 матча. Вдобавок к этому Федерация футбола Мексики после обращения «Атланте» в дисциплинарный комитет отстранила игрока на 3 месяца, что означает, что Руис сможет вернуться на поле до конца года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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