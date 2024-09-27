Футболиста мексиканского «Дорадос» отстранили на 3 месяца за жесткий подкат против соперника. Игрок «Атланте» получил двойной перелом голени

Игрока лиги Мексики отстранили на длительный срок за нанесение серьезной травмы.

Как передает ESPN, в матче между «Атланте» и «Дорадос » (4:0) 14 сентября защитник гостей Луис Руис совершил жесткий подкат против Кристиана Бермудеса. В результате хавбек «Атланте » получил переломы малоберцовой и большеберцовой костей, ему потребовалась операция.

По итогам эпизода Руис получил прямую красную карточку и впоследствии был дисквалифицирован на 4 матча. Вдобавок к этому Федерация футбола Мексики после обращения «Атланте» в дисциплинарный комитет отстранила игрока на 3 месяца, что означает, что Руис сможет вернуться на поле до конца года.