«Были бы не против Анчелотти и Моуринью. У Жозе в еврокубках не получилось, поэтому такой понятный вариант». Экс-директор «Оренбурга» Андреев о замене Деограсии
Дмитрий Андреев хотел бы видеть Жозе Моуринью или Карло Анчелотти в «Оренбурге».
3 октября Давид Деограсия покинул пост главного тренера оренбуржцев.
– У вас есть своя кандидатура на пост главного тренера, если бы вы сейчас работали в «Оренбурге»?
– Думаю, у Моуринью сейчас в еврокубках не получилось, поэтому был бы такой понятный для нас вариант.
Мы были бы не против Анчелотти и Моуринью, – сказал смеясь бывший спортивный директор «Оренбурга».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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