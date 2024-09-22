Галактионов о 3:1 с «Пари НН»: «Не бывает все идеально, гол пропустили, прозевали момент. В целом игра была под контролем «Локомотива», у соперника почти не было моментов»
– Хороший матч Алексея Батракова, но нужно говорить обо всей команде, которая смогла победить в непростых условиях. В Нижнем Новгороде тяжело играть, соперник обороняется большим количеством игроков, нужно иметь терпение и игровую дисциплину, чтобы взламывать оборону.
– Довольны игрой?
– Не бывает все идеально, гол пропустили, прозевали момент. В целом игра была под нашим контролем, у соперника практически не было моментов.
– Севикян выйдет в старте на матч со «Спартаком»?
– Посмотрим, как он на неделе будет работать, результативные действия не главный критерий оценки.
– Что с Наиром Тикнизяном?
– Он схватился за заднюю поверхность бедра, сейчас он пройдет обследование, по итогам которого станут известны сроки восстановления, – заявил главный тренер «Локомотива».
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