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Николич о «Динамо»: «Суперкачественная команда. Ожидаю тяжелую игру, но я верю в игроков ЦСКА» 

Марко Николич высказался в преддверии матча ЦСКА с «Динамо».

Игра 11‑го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье на «ВТБ Арене».

«Конечно, ожидаю тяжелую игру. «Динамо» — это суперкачественная команда, но я верю в своих игроков. 

У нас неплохой ход в последних восьми матчах: шесть побед, ничья и поражение, голевая разница 16:2. Очень жаль, что потеряли очки, но это уже история. Сейчас думаем о «Динамо», — сказал тренер ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoМарко Николич
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