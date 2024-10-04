Николич о «Динамо»: «Суперкачественная команда. Ожидаю тяжелую игру, но я верю в игроков ЦСКА» 

Марко Николич высказался в преддверии матча ЦСКА с «Динамо».

Игра 11‑го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье на «ВТБ Арене».

«Конечно, ожидаю тяжелую игру. «Динамо» — это суперкачественная команда, но я верю в своих игроков.

У нас неплохой ход в последних восьми матчах: шесть побед, ничья и поражение, голевая разница 16:2. Очень жаль, что потеряли очки, но это уже история. Сейчас думаем о «Динамо », — сказал тренер ЦСКА .