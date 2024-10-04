Николич о «Динамо»: «Суперкачественная команда. Ожидаю тяжелую игру, но я верю в игроков ЦСКА»
Марко Николич высказался в преддверии матча ЦСКА с «Динамо».
Игра 11‑го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье на «ВТБ Арене».
«Конечно, ожидаю тяжелую игру. «Динамо» — это суперкачественная команда, но я верю в своих игроков.
У нас неплохой ход в последних восьми матчах: шесть побед, ничья и поражение, голевая разница 16:2. Очень жаль, что потеряли очки, но это уже история. Сейчас думаем о «Динамо», — сказал тренер ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости