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  • Ойарсабаль о беспорядках на матче с «Андерлехтом»: «УЕФА – главный виновник того, что это не остановили. Люди на стадионе не должны бояться, потому что четыре идиота бросают предметы»
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Ойарсабаль о беспорядках на матче с «Андерлехтом»: «УЕФА – главный виновник того, что это не остановили. Люди на стадионе не должны бояться, потому что четыре идиота бросают предметы»

Микель Ойарсабаль считает, что матч с «Андерлехтом» должен был быть остановлен.

«Реал Сосьедад» дома уступил бельгийцам (1:2) в матче Лиги Европы. По ходу встречи на гостевых трибунах было зафиксировано несколько противоправных инцидентов.

Восемь фанатов «Андерлехта» были арестованы за нарушение общественного порядка, причинение ущерба и сопротивление агентам безопасности. Во время матча ультрас бросали предметы на нижние трибуны, где располагались местные болельщики. В ход пошли, в частности, куски кресел.

«Я думаю, что все было омрачено произошедшим, и это то, чему мы должны уделить приоритетное внимание. Не может происходит так, что люди, которые приходят к нам на стадион, чтобы посмотреть игру, должны бояться или уходить, потому что четыре идиота бросают предметы.

Важно, что УЕФА не принял меры в то время, когда, по-моему, это было необходимо. На скамейке запасных мы видели, как люди на семейной трибуне начали поднимать руки и бежать. Я думаю, все были в курсе того, что происходит, мы сказали сотруднику на поле поговорить с президентом, чтобы остановить игру, но никто ничего не сделал.

Сегодняшнее послание УЕФА – заставить их осознать, что подобные вещи не могут происходить, что это наносит ущерб имиджу сегодняшнего футбола, потому что они, вероятно, больше всего виновны в том, что ничего не остановили.

Я не знаю, стоит ли останавливать игру, но должна быть пауза, чтобы рефери дал свисток, а мы могли сосредоточиться на том, на чем нам нужно, потому что все следили за тем, что происходит на трибунах. Приоритетом был не футбол, а прекращение происходящего там.

Я думаю, что изначально, зная, кто приедет, нужно было принять меры, а не ждать, пока что-то произойдет. Не вижу смысла в том, что завтра будет наказание и их не пустят на футбольный матч, потому что сегодня пострадали мои болельщики. Нельзя прийти на футбольный матч и вести себя как придурки, поэтому УЕФА следует контролировать продажу билетов», – сказал капитан «Реал Сосьедад».

8 фанатов «Андерлехта» арестованы за беспорядки на матче с «Сосьедадом» в ЛЕ. Они кидали куски кресел в местных болельщиков и оказывали сопротивление службам безопасности

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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