8 фанатов «Андерлехта» арестованы за беспорядки на матче с «Сосьедадом» в ЛЕ. Они кидали куски кресел в местных болельщиков и оказывали сопротивление службам безопасности

Восемь фанатов «Андерлехта» арестованы за беспорядки на матче с «Реал Сосьедад».

Сегодня бельгийцы на выезде обыграли испанцев (2:1) в матче Лиги Европы . По ходу матча на гостевых трибунах было зафиксировано несколько противоправных инцидентов.

Как сообщает департамент безопасности страны Басков, один из фанатов был арестован за нападение на представителей власти, другой – за нарушение общественного порядка, еще один – за причинение ущерба и сопротивление агентам безопасности. Также во время матча ультрас «Андерлехта» бросали предметы на нижние трибуны, где располагались местные болельщики. В ход пошли, в частности, куски кресел.

По окончании матча «Андерлехт » принес извинения через представителя клуба в пресс-центре и подтвердил арест восьми человек, причастных к происходящему.