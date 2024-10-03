8 фанатов «Андерлехта» арестованы за беспорядки на матче с «Сосьедадом» в ЛЕ. Они кидали куски кресел в местных болельщиков и оказывали сопротивление службам безопасности
Восемь фанатов «Андерлехта» арестованы за беспорядки на матче с «Реал Сосьедад».
Сегодня бельгийцы на выезде обыграли испанцев (2:1) в матче Лиги Европы. По ходу матча на гостевых трибунах было зафиксировано несколько противоправных инцидентов.
Как сообщает департамент безопасности страны Басков, один из фанатов был арестован за нападение на представителей власти, другой – за нарушение общественного порядка, еще один – за причинение ущерба и сопротивление агентам безопасности. Также во время матча ультрас «Андерлехта» бросали предметы на нижние трибуны, где располагались местные болельщики. В ход пошли, в частности, куски кресел.
По окончании матча «Андерлехт» принес извинения через представителя клуба в пресс-центре и подтвердил арест восьми человек, причастных к происходящему.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cope
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости