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Рэшфорд набрал 4+2 по «гол+пас» в 10 матчах за «МЮ» в сезоне. У Маркуса гол и ассист в игре с «Порту»

Маркус Рэшфорд забил за «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

Нападающий открыл счет на 7-й минуте выездного матча с «Порту» во 2-м туре. На 20-й минуте Рэшфорд отдал голевую передачу на Расмуса Хейлунда.

В сезоне-2024/25 на счету Рэшфорда 4 гола и 2 ассиста в 10 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Подробную статистику 26-летнего форварда можно найти здесь.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, первый тайм).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Юнайтед
logoПорту
logoпремьер-лига Англия
logoЛига Европы УЕФА
logoМаркус Рэшфорд
logoРасмус Хейлунд
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