Рэшфорд набрал 4+2 по «гол+пас» в 10 матчах за «МЮ» в сезоне. У Маркуса гол и ассист в игре с «Порту»
Маркус Рэшфорд забил за «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
Нападающий открыл счет на 7-й минуте выездного матча с «Порту» во 2-м туре. На 20-й минуте Рэшфорд отдал голевую передачу на Расмуса Хейлунда.
В сезоне-2024/25 на счету Рэшфорда 4 гола и 2 ассиста в 10 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Подробную статистику 26-летнего форварда можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, первый тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости