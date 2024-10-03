«МЮ» пропустил 3 гола за игру третий раз в сезоне. Команда тен Хага играет 10-й матч

«МЮ» вновь пропустил трижды за игру.

Команда Эрика тен Хага в гостях играет с «Порту » (2:3, второй тайм) в Лиге Европы.

В сезоне-2024/25 манкунианцы уже в третий раз пропускают три мяча за игру. «Юнайтед» проводит 10-й матч в данный момент.

Три гола «МЮ » пропускал также от «Ливерпуля » (0:3) и «Тоттенхэма » (0:3).