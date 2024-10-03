77-летний Реднапп о Кине: «Не думаю, что он такой крутой, каким себя выставляет. Это все бравада, я был бы не прочь подраться с ним»
Харри Реднапп заявил, что готов подраться с Роем Кином.
Кин, в прошлом выступавший за «Манчестер Юнайтед», зарекомендовал себя в Премьер-лиге как игрок, не боящийся вступать в схватку со своими противниками и делать жесткие подкаты.
«Я не думаю, что Рой Кин такой крутой, каким он себя выставляет. Это все бравада.
На самом деле я бы не прочь подраться с Кином», – заявил 77-летний экс-тренер ряда клубов АПЛ на Soccer PM.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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