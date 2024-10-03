«У Месси было полтора момента, и он забил два гола». Тренер «Коламбус Крю» о Лео
Тренер «Коламбус Крю» отреагировал на дубль Лионеля Месси.
37-летний нападающий «Интер Майами» забил два гола за пять минут в конце первого тайма матча МЛС против «Коламбус Крю» и помог своей команде одержать победу (3:2) и досрочно выиграть регулярный чемпионат.
«У него было полтора момента, и он забил два гола», – сказал Вильфрид Нанси.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт МЛС
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