«У Месси было полтора момента, и он забил два гола». Тренер «Коламбус Крю» о Лео

Тренер «Коламбус Крю» отреагировал на дубль Лионеля Месси.

37-летний нападающий «Интер Майами » забил два гола за пять минут в конце первого тайма матча МЛС против «Коламбус Крю » и помог своей команде одержать победу (3:2) и досрочно выиграть регулярный чемпионат.

«У него было полтора момента, и он забил два гола», – сказал Вильфрид Нанси.

Месси взял регулярку МЛС! Благодаря дублю за 5 минут