Месси о победе «Интер Майами» в регулярке МЛС: «Я рад за команду – мы способны брать трофеи. Первая цель выполнена, идем дальше»

Лионель Месси высказался о победе «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС.

37-летний нападающий «Интер Майами » забил два гола за пять минут в конце первого тайма матча МЛС против «Коламбус Крю » и помог своей команде одержать победу (3:2) и досрочно выиграть регулярный чемпионат.

«Я рад, рад за эту группу игроков. Мы знали, что у нас есть коллектив, способный бороться за трофеи, и мы позаботились об этом с самого начала сезона.

У нас есть игроки, способные делать это, и я рад, что мы достигли первой цели. Теперь подумаем о том, что будет дальше.

«Коламбус Крю » – очень сильный и соперник, мы это знали. Они действующие чемпионы, обладатели Кубка лиги, они снова вышли в финал. Это отличная команда, команда, которая хорошо работает.

Нам пришлось пострадать, хотя они играли в меньшинстве (с 63-й минуты – Спортс’‘), мы держались до самого конца, и то показывает, что представляет собой наша команда», – сказал Месси.

Месси взял регулярку МЛС! Благодаря дублю за 5 минут