Месси дублем за 5 минут добыл «Интеру» второй трофей! Клуб впервые выиграл регулярку МЛС

Возможно, это путевка на клубный ЧМ.

«Интер Майами» увез выездную победу в матче против главного конкурента по Восточной конференции – «Коламбус Крю» (3:2). Этот успех принес команде Херардо Мартино Supporters’ Shield – трофей, присуждаемый победителю регулярного чемпионата МЛС.

Месси забил со штрафного и с классного паса Альбы. В героях также Суарес и вратарь «Интера»

Матч с «Коламбусом», второй командой в таблице Восточной конференции , получился веселым. Пять голов и еще парочка отмененных в обе стороны, удаление у хозяев, два пенальти в ворота «Интера». Причем второй удар с точки вратарь «Майами» Дрейк Кэлландер потащил уже при счете 3:2, тем самым сохранив победный счет.

А результат «Интеру» сделали звезды.

Лионель Месси за пять минут в концовке первого тайма соорудил дубль. Сначала воспользовался пасом Жорди Альбы, шикарно отдавшим с собственной половины поля. Аргентинец в концовке тоже разобрался идеально.

Затем Лео в фирменном стиле положил со штрафного. По классике – как рукой.

А победный мяч закинул Луис Суарес: уругваец воспользовался нелепым столкновением вратаря с защитником и головой махнул мяч в ворота с 15 метров.

«Коламбус» мог вырывать ничью на 84-й минуте, но вратарь «Интера» потащил пенальти.

Таймкод – 5:50.

«Интер» досрочно забрал регулярку МЛС (и гонится за рекордом по очкам), у Месси 46-й трофей в карьере

Самый титулованный футболист мира пополнил коллекцию: теперь у Месси 46 чашек, две из них в «Майами» (в 2023-м выиграл Кубок лиг) – это в принципе первые трофеи в истории «Интера», а ведь в прошлом году был еще финал Кубка США.

Влияние Месси неоценимо: в раздевалке брызги шампанского, все счастливы.

Ранее «Интер» никогда не выигрывал регулярный сезон. Эта великолепная четверка все изменила.

У тренера Херардо Мартино 11-й тренерский трофей. Но он ранее говорил, что нацелен только на победу в плей-офф: «Когда вы выигрываете Кубок МЛС, то зарабатываете звезду над эмблемой. Когда мне дадут звезду за победу в Supporters’ Shield, тогда это будет стоить равноценно».

У Мартино уже есть опыт чемпионства в плей-офф МЛС – с «Атлантой» в 2018-м.

Но даже победа в регулярке может принести необычный бонус. ФИФА еще не решила, кому отдаст хозяйский слот на обновленном клубном чемпионате мира, который запланирован на следующее лето в США. Если «Интер» в итоге не станет чемпионом – возможно, место отдадут обладателю Supporters’ Shield, так как участие Месси в турнире сильно повысит привлекательность проблемного турнира .

До финиша регулярки осталось два тура. И у «Интера» еще есть парочка целей:

● «Майами» гонится за рекордом лиги по очкам за регулярный сезон. Сейчас у команды 68 баллов, а рекорд в 2021-м установил «Нью-Инглэнд Революшн» с 73 очками.

Для исторического достижения «Майами» необходимы две победы из двух. Остались выезд к «Торонто» (бьется за зону плей-офф) и домашняя игра с тем самым «Нью-Инглэнд». Забрать рекорд в личной встрече будет символично.

● Месси забил 17-й гол в 17 матчах сезона МЛС. У аргентинца также 10 голевых, что в сумме дает 27 результативных очков: это позволяет Лео делить лидерство в лиге по гол+пас, хотя он провел в среднем на 11-12 матчей меньше конкурентов.

По голам Суарес (18) и Месси (17) тоже в гонке. Лидируют пока Кристиан Бентеке (22) из «Ди Си Юнайтед» и Дени Буанга (19) из «Лос-Анджелеса».

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