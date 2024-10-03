Невилл о Саутгейте в «МЮ»: «Болельщики приняли бы его скептически. Пока это не самое захватывающее назначение для них»

Гари Невилл считает, что фанаты «МЮ» не приняли бы Гарета Саутгейта как тренера.

Ранее сообщалось, что у главного тренера Эрика тен Хага есть два матча на исправление ситуации. «Манчестер Юнайтед» будет должен выплатить нидерландцу 17,5 млн фунтов в случае увольнения. Команда занимает 13-е место в таблице АПЛ , набрав 7 очков в 6 матчах.

«В прошлом сезоне я сказал, что никогда не считал Гарета подходящим человеком для «МЮ», а «МЮ» – подходящим клубом для Гарета. Я никогда не думал, что это (назначение экс-тренера сборной Англии – Спортс’‘) то, что мог бы сделать клуб.

Единственная связь – это работа Гарета с Дэном Эшуортом (спортивный директор «Юнайтед» – Спортс’‘). И Гарет хорошо поработал в сборной. Но связи Саутгейта с «МЮ» я не вижу.

Болельщики «Манчестер Юнайтед » – это люди, у которых есть чувства, дух, и я не думаю, что они вдохновлены этой идеей.

Гарет мог бы сделать то же самое, что он сделал в сборной Англии, если бы он пришел в ближайшие несколько месяцев или год, он бы мог полностью изменить мышление людей и изменить динамику.

Но в сборную он пришел не на волне любви и поддержки, а в «МЮ» он бы пришел еще и на фоне скептицизма. Он бы почувствовал бы это отношение фанатов клуба. Гарет должен знать, что его возможный приход – это не самое захватывающее назначение для болельщиков.

При этом он надежен, он хорошо работал, у него хорошая трудовая этика, и Гарету бы захотелось избавиться от всякой ерунды в раздевалке.

Однако я все еще думаю, что Ineos предстоит поработать в ближайшие несколько недель, чтобы попытаться выжать максимум из деятельности тен Хага. После 0:3 от «Тоттенхэма» будет тяжело, потому что это низкая точка», – сказал бывший защитник «Юнайтед» Невилл в подкасте The Overlap US.