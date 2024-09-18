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  • Свинов об уходе из «Спартака»: «Не понимал, зачем я – от администратора было больше пользы, чем от меня. Абаскаль – хороший тренер, но как человека не понял – ни разу не общались»
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Свинов об уходе из «Спартака»: «Не понимал, зачем я – от администратора было больше пользы, чем от меня. Абаскаль – хороший тренер, но как человека не понял – ни разу не общались»

Илья Свинов вспомнил о времени, проведенном в «Спартаке».

– Как вы вспоминаете период в «Спартаке»? Вы и в аренду уходили, и сыграли три игры за команду. В них вы не играли плохо, но команда много пропускала. Что это было, что вы вспоминаете?

– Я считаю, все что ни делается – к лучшему. От таких предложений не отказываются. Спасибо клубу, что меня потом отдали в аренду в РПЛ, в «Факел». Но чуть-чуть расстроен тем, что меня не отпустили в повторную аренду, когда я вернулся. Мне кажется, этот момент меня сильно надломил.

У «Спартака» Селихов играл бы в Кубке, если делают ставку на Максименко – или наоборот. А я бы был в аренде – не говорю, что играл бы там точно, но предложение было, меня не отпустили. Мне чуть обидно, – но это было прошлое руководство.

– Что Абаскаль за человек и тренер?

– Не знаю… Честно говоря, так и не понял. Как тренер очень хороший – в плане тактики, видения игры.

– Обычно говорят «но» и далее добавляют. Вы что-то недоговариваете о человеческих качествах?

– Как человека его немного не понял. Не говорю, что он хороший или плохой. Просто его не понял. Мы не так много общались, я вратарь, и на меня не делали ставку.

– Ни разу с ним не говорили?

– Ни разу.

– Как вы понимали, чего он требует?

– Тренеры по вратарям доносили.

– В чем его требования к вратарям?

– Требования футбольные, они хорошие. То, во что он хотел играть, было здорово. Другое дело, получалось это или нет.

– Вы расстроились, что пришлось уходить из «Спартака»?

– Нет, я сам этого хотел – еще зимой. Просил аренду. Совсем не понимал, где нахожусь, и зачем я здесь.

Да, это «Спартак», но, мне кажется, от администратора было больше пользы, чем от меня, если по-честному. Какой был толк? Я не понимал, просто хотел уйти, хотел играть, – сказал голкипер «Балтики».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoБалтика
logoАлександр Селихов
logoАлександр Максименко
logoИлья Свинов
logoГильермо Абаскаль
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