Месси о чемпионстве «Интер Майами» в регулярке МЛС: «Первая цель достигнута. Продолжаем вместе идти вперед, чтобы достичь большего!»
Лионель Месси оценил победу «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС.
Клуб из Флориды стал обладателем Supporters’ Shield – трофея, присуждаемого за первое место в турнире.
«Первая цель достигнута. Очень горжусь нашей командой, продолжаем вместе идти вперед, чтобы достичь большего!» — написал форвард «Интер Майами».
Месси дублем за 5 минут добыл «Интеру» второй трофей! Клуб впервые выиграл регулярку МЛС
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть Лионеля Месси
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