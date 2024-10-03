Месси о чемпионстве «Интер Майами» в регулярке МЛС: «Первая цель достигнута. Продолжаем вместе идти вперед, чтобы достичь большего!»

Лионель Месси оценил победу «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС.

Клуб из Флориды стал обладателем Supporters’ Shield – трофея, присуждаемого за первое место в турнире.

«Первая цель достигнута. Очень горжусь нашей командой, продолжаем вместе идти вперед, чтобы достичь большего!» — написал форвард «Интер Майами ».

Месси дублем за 5 минут добыл «Интеру» второй трофей! Клуб впервые выиграл регулярку МЛС