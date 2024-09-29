Шченсны приедет в Барселону в понедельник для подписания контракта. Сыграть он сможет после паузы на сборные
Войчех Шченсны прибудет в Барселону в понедельник.
Ожидается, что польский вратарь пройдет медицинское обследование и подпишет контракт на сезон.
Предполагается, что Шченсны будет смотреть на стадионе игру с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.
Сыграть за «Барсу» Шченсны сможет после паузы на матчи сборных.
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: Mundo Deportivo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости