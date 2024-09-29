Шченсны приедет в Барселону в понедельник для подписания контракта. Сыграть он сможет после паузы на сборные

Войчех Шченсны прибудет в Барселону в понедельник.

Ожидается, что польский вратарь пройдет медицинское обследование и подпишет контракт на сезон.

Предполагается, что Шченсны будет смотреть на стадионе игру с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.

Сыграть за «Барсу» Шченсны сможет после паузы на матчи сборных.