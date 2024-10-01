«Барса» объявит о переходе Шченсного в среду. Сегодня вратарь посетит матч с «Янг Бойз» в ЛЧ

Стало известно, когда «Барселона» объявит о переходе Войчеха Шченсного.

34-летний экс-вратарь «Ювентуса» и сборной Польши, возобновивший карьеру ради возможности играть за «Барселону», в понедельник прибыл в столицу Каталонии и успешно прошел медосмотр.

Шченсны также встретился с руководством сине-гранатовых и согласовал последние детали. После встречи, на которой присутствовал и спортивный директор Деку , было решено, что о подписании контракта объявят в среду.

Сегодня «Барселона » проведет матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз », в клубе хотят сосредоточиться на этом событии. Войчех вечером будет наблюдать с трибун за своими новыми партнерами по команде.

В среду Шченсны подпишет контракт на год и, скорее всего, впервые встретится с командой.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барсы» в ЛЧ. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Шченсны возвращается – ради «Барсы»! Но он удивит вас не только этим