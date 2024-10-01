«Барса» объявит о переходе Шченсного в среду. Сегодня вратарь посетит матч с «Янг Бойз» в ЛЧ
34-летний экс-вратарь «Ювентуса» и сборной Польши, возобновивший карьеру ради возможности играть за «Барселону», в понедельник прибыл в столицу Каталонии и успешно прошел медосмотр.
Шченсны также встретился с руководством сине-гранатовых и согласовал последние детали. После встречи, на которой присутствовал и спортивный директор Деку, было решено, что о подписании контракта объявят в среду.
Сегодня «Барселона» проведет матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз», в клубе хотят сосредоточиться на этом событии. Войчех вечером будет наблюдать с трибун за своими новыми партнерами по команде.
В среду Шченсны подпишет контракт на год и, скорее всего, впервые встретится с командой.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барсы» в ЛЧ. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Шченсны возвращается – ради «Барсы»! Но он удивит вас не только этим
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий