Шченсны прибыл в Барселону и проходит медосмотр. Вратарь подпишет контракт с «Барсой» на год
Войчех Шченсны завершает переход в «Барселону».
34-летний голкипер прилетел в Барселону сегодня утром и отправился на медосмотр, сообщает Mundo Deportivo.
Бывший игрок «Ювентуса» подпишет контракт на год, если обследование не выявит у него проблем со здоровьем.
Завтра поляк будет присутствовать на матче каталонцев с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, хоть и не будет заявлен за «Барселону».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
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