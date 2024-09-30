Шченсны прибыл в Барселону и проходит медосмотр. Вратарь подпишет контракт с «Барсой» на год

Войчех Шченсны завершает переход в «Барселону».

34-летний голкипер прилетел в Барселону сегодня утром и отправился на медосмотр, сообщает Mundo Deportivo.

Бывший игрок «Ювентуса» подпишет контракт на год, если обследование не выявит у него проблем со здоровьем.

Завтра поляк будет присутствовать на матче каталонцев с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, хоть и не будет заявлен за «Барселону».