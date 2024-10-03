  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бистрович о Пьяниче: «Видим его качество. Ждем, когда поднимет физический уровень — долго не играл. Тогда покажет всего себя» 
9

Бистрович о Пьяниче: «Видим его качество. Ждем, когда поднимет физический уровень — долго не играл. Тогда покажет всего себя» 

Кристиян Бистрович оценил перспективы Миралема Пьянича в ЦСКА.

34-летний босниец дебютировал за армейцев во вторник в матче Фонбет Кубка России с «Пари НН» (2:0), выйдя на замену на 85-й минуте.

— Мы благодарны Миралему за то, что он с нами. Видим его уровень, качество. Ждем, когда поднимет свой физический уровень — долго не играл. Тогда покажет всего себя.

— В России ему хорошо?

— Конечно, как нет? Москва — очень хороший город, — сказал полузащитник ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoМиралем Пьянич
logoКристиян Бистрович
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Пьянич будет лучшим футболистом РПЛ и сильнее всех бразильцев «Зенита», когда наберет форму». Башич из «Оренбурга» про хавбека ЦСКА
35вчера, 11:55
ЦСКА победил «Пари НН» в Кубке на выезде – 2:0. Бистрович и Глебов забили, Пьянич дебютировал
481 октября, 19:38
Круговой о сравнениях Пьянича с Маркизио: «У него все будет хорошо, он был заряжен в раздевалке, поддерживал нас. Поможем, но такому мастеру помощь не нужна»
630 сентября, 17:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Поражения «Реала» и «Баварии», камбэк «Юве», разгром «Атлетико», «Спартак» обыграл «Динамо», 5:1 от «Зенита» и 1-й гол Соболева, Шченсны перешел в «Барсу», апелляция Валиевой отклонена и другие новости
2045 минут назад
Если для сборной России не найдут соперника, октябрьский сбор отменят. С клубом и Медиалигой играть отказались («СЭ») 
4956 минут назад
Месси о чемпионстве «Интер Майами» в регулярке МЛС: «Первая цель достигнута. Продолжаем вместе идти вперед, чтобы достичь большего!»
29сегодня, 05:17
Не забудьте про замены в фэнтези Лиги Европы! Вы – тренер
1сегодня, 05:00Фэнтези
Эмери про 1:0 с «Баварией» в ЛЧ: «Вилла» здорово сражалась и победила. Может быть, попадем в число лучших 8 команд» 
22сегодня, 04:33
«Бавария» проиграла «Вилле» (0:1) при 70% владения, удары в створ – 7:2
11сегодня, 03:52
«Интер Майами» досрочно выиграл регулярку МЛС, у Месси 46-й трофей в карьере
82сегодня, 02:32
Месси сделал дубль за 5 минут в матче с «Коламбусом». У Лео 17+10 в 16 играх сезона МЛС
62сегодня, 02:14
МЛС. Дубль Месси помог «Интер Майами» победить «Коламбус Крю», «Атланта» Миранчука уступила «Монреалю»
59сегодня, 02:04
Три испанских клуба впервые проиграли в ЛЧ в один день
23сегодня, 01:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» — претендент на титул. Они соответствуют уровню «Зенита», а в отдельно взятой игре и превосходят». Семин об РПЛ
8 минут назад
Селихов о борьбе с Максименко за место в воротах «Спартака»: «У меня есть силы, чтобы выиграть конкуренцию» 
420 минут назад
Родриго не играл с «Лиллем» из-за проблем со спиной. Вингер травмировался в матче с «Атлетико»
533 минуты назад
Биджиев о поражении «Махачкалы» от «Крыльев» по пенальти: «Молодцы, что с 0:3 закончили 3:3. Провели два разных тайма, за второй надо отблагодарить игроков» 
1сегодня, 05:32
Виллиан Жозе о 1-м голе за «Спартак»: «Много тренирую штрафные удары, делал это и в Испании. Попросил у Барко и знал, что буду бить» 
6сегодня, 04:59
Тедеев об 1:5 от «Зенита»: «Акрон» плохо реагировал на потери мяча, но футболисты старались, играли до конца» 
2сегодня, 04:46
Осинькин о победе над «Махачкалой» по пенальти: «Для «Крыльев» было важно, чтобы ноль не мозолил глаза. Задачей было проверить тех, кто чуть меньше играет» 
2сегодня, 04:18
Адейеми, Влахович и Тареми – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
6сегодня, 03:38
Соболев об адаптации в «Зените»: «Нужно еще немножко времени, но, надеюсь, гол добавит уверенности» 
8сегодня, 03:21
Ташуев о 3:0 с «Краснодаром»: «Главной задачей было, чтобы игроки «Ахмата» наконец‑то ощутили, что они все могут и они сильные. Понимаем теперь, кто у нас на каких позициях способен играть» 
3сегодня, 02:47