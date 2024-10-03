Бистрович о Пьяниче: «Видим его качество. Ждем, когда поднимет физический уровень — долго не играл. Тогда покажет всего себя» 

Кристиян Бистрович оценил перспективы Миралема Пьянича в ЦСКА.

34-летний босниец дебютировал за армейцев во вторник в матче Фонбет Кубка России с «Пари НН» (2:0), выйдя на замену на 85-й минуте.

— Мы благодарны Миралему за то, что он с нами. Видим его уровень, качество. Ждем, когда поднимет свой физический уровень — долго не играл. Тогда покажет всего себя.

— В России ему хорошо?

— Конечно, как нет? Москва — очень хороший город, — сказал полузащитник ЦСКА .