Бистрович о Пьяниче: «Видим его качество. Ждем, когда поднимет физический уровень — долго не играл. Тогда покажет всего себя»
Кристиян Бистрович оценил перспективы Миралема Пьянича в ЦСКА.
34-летний босниец дебютировал за армейцев во вторник в матче Фонбет Кубка России с «Пари НН» (2:0), выйдя на замену на 85-й минуте.
— Мы благодарны Миралему за то, что он с нами. Видим его уровень, качество. Ждем, когда поднимет свой физический уровень — долго не играл. Тогда покажет всего себя.
— В России ему хорошо?
— Конечно, как нет? Москва — очень хороший город, — сказал полузащитник ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости