Круговой о сравнениях Пьянича с Маркизио: «У него все будет хорошо, он был заряжен в раздевалке, поддерживал нас. Поможем, но такому мастеру помощь не нужна»
– Маркизио запомнили в России туристом, а не футболистом. Пьянича многие сравнивают с ним – как думаете, Миралем повторит судьбу итальянца в России?
– Думаю, что нет. Пьянич с большим опытом. Видно, как он был заряжен в раздевалке, приходил к нам на игру с «Ахматом» (3:0) и поддерживал.
Все будет хорошо у Пьянича – желаю ему только успехов. Если чем-то нужно будет помочь, мы поможем, но, думаю, такому мастеру помощь не нужна.
Никогда не видел, чтобы человек в первый день с командой написал что-то в чат.
– Что он написал?
– Пожелал удачи, чтобы мы набрали 3 очка с «Ахматом», – сказал защитник ЦСКА.
На данный момент армейцы занимают 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 17 очков. Следующий матч красно-синие проведут против «Пари НН» в рамках Фонбет Кубка России 1 октября.
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