Круговой о сравнениях Пьянича с Маркизио: «У него все будет хорошо, он был заряжен в раздевалке, поддерживал нас. Поможем, но такому мастеру помощь не нужна»

Данил Круговой считает, что Миралем Пьянич будет успешен в ЦСКА.

– Маркизио запомнили в России туристом, а не футболистом. Пьянича многие сравнивают с ним – как думаете, Миралем повторит судьбу итальянца в России?

– Думаю, что нет. Пьянич с большим опытом. Видно, как он был заряжен в раздевалке, приходил к нам на игру с «Ахматом» (3:0) и поддерживал.

Все будет хорошо у Пьянича – желаю ему только успехов. Если чем-то нужно будет помочь, мы поможем, но, думаю, такому мастеру помощь не нужна.

Никогда не видел, чтобы человек в первый день с командой написал что-то в чат.

– Что он написал?

– Пожелал удачи, чтобы мы набрали 3 очка с «Ахматом », – сказал защитник ЦСКА .

На данный момент армейцы занимают 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 17 очков. Следующий матч красно-синие проведут против «Пари НН» в рамках Фонбет Кубка России 1 октября.