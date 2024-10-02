«Пьянич будет лучшим футболистом РПЛ и сильнее всех бразильцев «Зенита», когда наберет форму». Башич из «Оренбурга» про хавбека ЦСКА

Иван Башич считает, что Миралем Пьянич станет лучшим футболистом РПЛ.

Полузащитник дебютировал за ЦСКА в матче Фонбет чемпионата Кубка России против «Пари НН» (2:0).

«Когда Пьянич наберет свою форму, он будет сильнее всех бразильцев «Зенита». Он эту форму наберет, ему нужно время – я в этом уверен.

Он будет лучшим игроком чемпионата России. В каждой своей команде он был лучшим», – сказал полузащитник «Оренбурга» Иван Башич.