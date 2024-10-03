Клубов Ла Лиги нет в топ-15 ЛЧ после 2 туров. «Барселона» идет 16-й, «Реал» – 17-й, «Атлетико» – 23-й, «Жирона» – 30-я
Испанские команды неудачно стартовали в Лиге чемпионов.
По итогам 2 туров ни одного клуба Ла Лиги нет в топ-15 таблицы общего этапа.
«Барселона» занимает 16-ю строчку, «Реал» – 17-ю, а «Атлетико» идет на 23-й позиции. Все три клуба набрали по 3 очка, выиграв один свой матч и проиграв другой. При этом разница забитых и пропущенных мячей у каталонцев составляет «плюс 4», у «сливочных» – «плюс 1», а у «рохибланкос» – «минус 3».
«Жирона», потерпевшая два поражения, идет на 30-м месте с разницей мячей «минус 2».
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сайт УЕФА
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