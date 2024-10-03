Лунин о 0:1 с «Лиллем»: «Реал» всегда хочет побеждать, понимаем, какие цвета защищаем. Я рад снова выйти на поле, передаю поддержку Тибо»

Андрей Лунин высказался о поражении «Реала» от «Лилля» (0:1) в ЛЧ.

Тибо Куртуа пропустил этот матч из-за травмы абдуктора (отводящей мышцы) левой ноги.

«Трудно анализировать, не знаю, не хватило ли агрессивности, креативности, борьбы... Во втором тайме мы улучшили игру, но, конечно, мы всегда хотим побеждать, понимаем, какие цвета защищаем, но ничего страшного, нужно продолжать работать.

Первый тайм был плохим, нам нужно проанализировать, что произошло, и улучшить игру уже в следующем матче. Времени нет, много матчей, и нужно побеждать.

Лично я рад снова выйти на поле, передаю поддержку Тибо [Куртуа], но сегодня нужно было побеждать. Мы не добились этого, поэтому не могу быть доволен», – сказал Movistar голкипер «Реала » Андрей Лунин .