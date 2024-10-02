У «Ювентуса» две замены из-за травм за 12 минут против «Лейпцига». Выбыли Бремер и Гонсалес

«Ювентус» потерял двоих футболистов из-за травм в начале игры с «Лейпцигом».

На 7-й минуте был заменен Глейсон Бремер, неудачно приземлившийся после борьбы за мяч с форвардом Лои Опенда . Вместо него вышел Федерико Гатти .

Спустя пять минут поле покинул вингер Николас Гонсалес . У футболиста сборной Аргентины возникли проблемы с бедром. Его сменил Франсишку Консейсау .