У «Ювентуса» две замены из-за травм за 12 минут против «Лейпцига». Выбыли Бремер и Гонсалес
«Ювентус» потерял двоих футболистов из-за травм в начале игры с «Лейпцигом».
На 7-й минуте был заменен Глейсон Бремер, неудачно приземлившийся после борьбы за мяч с форвардом Лои Опенда. Вместо него вышел Федерико Гатти.
Спустя пять минут поле покинул вингер Николас Гонсалес. У футболиста сборной Аргентины возникли проблемы с бедром. Его сменил Франсишку Консейсау.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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