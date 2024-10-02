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  • Семак о 5:1 с «Акроном»: «У «Зенита» было много брака в простых передачах, но впечатление от матча хорошее. Соболев старается, его действия помогают добиваться результата»
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Семак о 5:1 с «Акроном»: «У «Зенита» было много брака в простых передачах, но впечатление от матча хорошее. Соболев старается, его действия помогают добиваться результата»

Сергей Семак оценил игру «Зенита» в матче с «Акроном» (5:1).

«Игра хорошая, много моментов, много забитых мячей. Хотелось порадовать наших болельщиков и фанатов, которые приходят поддерживать в рабочий день и позднее время. Они любят команду, мы хотели отблагодарить их хорошей результативной игрой.

Что касается качества игры, были шероховатости и много брака в простых передачах, но впечатление от матча хорошее.

Саша Соболев старается, нужно набирать игровой тонус. Для него брака много, но это связано с потерей игрового тонуса. Забитый мяч, думаю, придаст ему уверенности. В целом его полезные действия помогают команде добиваться результата», – сказал главный тренер «Зенита».

Также Семак оценил состояние Максима Глушенкова: «Скорее всего, повреждение, почувствовал боль в задней мышце. Обидно, но ничего не сделаешь. Сейчас сказать сложно, обследование покажет, насколько повреждение серьезное. От этого будет зависеть срок восстановления».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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logoФОНБЕТ Кубок России
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