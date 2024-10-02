«Зенит» выиграл группу D Фонбет Кубка России. У команды Семака 13 очков, у «Акрона» – 8, у «Рубина» – 6, у «Факела» – 3
«Зенит» с первого места вышел в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Команда Сергея Семака разгромила «Акрон» (5:1) в 5-м туре и лидирует в группе D с 13 очками. Команда из Тольятти идет на второй строчке с 8 баллами. «Рубин» набрал 6 очков, «Факел» – 3.
В заключительном туре «Акрон» встретится с «Рубином», а «Зениту» предстоит выезд в Воронеж.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
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