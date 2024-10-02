«Зенит» выиграл группу D Фонбет Кубка России. У команды Семака 13 очков, у «Акрона» – 8, у «Рубина» – 6, у «Факела» – 3

«Зенит» с первого места вышел в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Сергея Семака разгромила «Акрон » (5:1) в 5-м туре и лидирует в группе D с 13 очками. Команда из Тольятти идет на второй строчке с 8 баллами. «Рубин» набрал 6 очков, «Факел » – 3.

В заключительном туре «Акрон» встретится с «Рубином », а «Зениту » предстоит выезд в Воронеж.