«Зенит» выиграл 5 из 6 последних матчей. Единственное поражение – от «Краснодара»
«Зенит» одержал пятую победу в шести последних матчах.
Команда Сергея Семака разгромила «Акрон» (5:1) в Фонбет Кубке России.
Петербуржцы начиная с 31 августа обыграли также «Пари НН» (3:0), ЦСКА (1:0), «Рубин» (2:0) и «Факел» (3:1). Единственное поражение нанес им «Краснодар» – 0:2.
5 октября «Зенит» примет «Оренбург» в рамках 11-го тура Мир РПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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