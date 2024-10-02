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«Зенит» выиграл 5 из 6 последних матчей. Единственное поражение – от «Краснодара»

«Зенит» одержал пятую победу в шести последних матчах.

Команда Сергея Семака разгромила «Акрон» (5:1) в Фонбет Кубке России.

Петербуржцы начиная с 31 августа обыграли также «Пари НН» (3:0), ЦСКА (1:0), «Рубин» (2:0) и «Факел» (3:1). Единственное поражение нанес им «Краснодар» – 0:2.

5 октября «Зенит» примет «Оренбург» в рамках 11-го тура Мир РПЛ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАкрон
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