Соболев сделал предголевую передачу в матче с «Акроном». Форвард отправил Мостового в прорыв – Андрей выкатил под удар Артуру
Александр Соболев поучаствовал в третьем голе «Зенита» «Акрону».
Нападающий со своей половины поля сделал длинную передачу на ход Андрею Мостовому.
Полузащитник, добежав до штрафной площади соперника, сделал пас Артуру Гимараэсу, и тот, обработав мяч, отправил его в сетку – 3:0.
«Зенит» – «Акрон». 3:0 – Артур сделал дубль. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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