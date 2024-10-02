Соболев сделал предголевую передачу в матче с «Акроном». Форвард отправил Мостового в прорыв – Андрей выкатил под удар Артуру

Александр Соболев поучаствовал в третьем голе «Зенита» «Акрону».

Нападающий со своей половины поля сделал длинную передачу на ход Андрею Мостовому.

Полузащитник, добежав до штрафной площади соперника, сделал пас Артуру Гимараэсу, и тот, обработав мяч, отправил его в сетку – 3:0.

«Зенит» – «Акрон». 3:0 – Артур сделал дубль. Онлайн-трансляция